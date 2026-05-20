Crisi energetica, dietrofront del centrodestra

Oggi abbiamo seguito la discussione in Senato sulla mozione energia della maggioranza, con il dietrofront del centrodestra sulla revisione del target Nato per la spesa della Difesa al 5%. Saltata anche la cabina di regia interministeriale su cyber resilienza delle infrastrutture critiche.

A Bruxelles, intanto, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interviene alla Clean Tech Conference per spingere a produrre in Europa le tecnologie pulite del futuro e a comprare europeo in questo settore.

In Italia, infine, il prezzo medio wholesale dell’energia elettrica ha raggiunto i 116 euro per megawattora (MWh), contro una media europea pari a 85 euro/MWh. Pesano il nodo gas e i ritardi infrastrutturali secondo il report sull’attuazione del piano REPowerEU.



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