Commissioni su ricarica telefonica, Fratelli d’Italia fa marcia indietro

Oggi, forse, abbiamo contribuito ad evitare una nuova tassa ai consumatori.

Abbiamo scoperto che sulle ricariche telefoniche si voleva ritornare al passato. Un emendamento pro-telco di Fratelli d’Italia prevedeva la reintroduzione delle commissioni quando si ricarica il telefonino al bar o tabacchi. Ma a fine giornata l’emendamento non è stato accolto al disegno di legge Concorrenza.

Sempre oggi Key4biz pubblica l’emendamento di FdI alla Legge sulla Concorrenza, in linea con quelli di FI e Lega, che ripropone l’ipotesi di una remunerazione da parte degli OTT per l’utilizzo delle reti. Torna, così, in auge in Italia l’ipotesi ‘fair share’ e si riaccende il dibattito non soltanto fra Telco e OTT, con botta e risposta fra Diego Ciulli (Google) e Roberto Basso (WindTre) ma anche all’interno del Governo.

