AI, le aziende del TECH7 presentano il loro statement. “Serve una regolamentazione pro-innovazione e basata sui rischi”

Oggi, a Cernobbio, in concomitanza con la Ministeriale G7 su Tecnologia e Digitale, le principali Associazioni del settore ICT dei Paesi del G7 (TECH7) si sono incontrate con l’obiettivo di discutere le priorità strategiche per il 2025, rafforzando ulteriormente la cooperazione tra le associazioni nazionali del digitale, in vista della prossima presidenza canadese del G7, garantendo la continuità del lavoro avviato durante la presidenza italiana.

Le Associazioni del TECH7 hanno discusso i temi chiave della governance dell’Intelligenza Artificiale, della sicurezza delle infrastrutture digitali e della promozione di un commercio digitale aperto.

Le Associazioni del TECH7 hanno inviato uno Statement ufficiale al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessio Butti. Il documento delinea priorità e raccomandazioni per una governance dell’IA responsabile e basata sull’innovazione. La nota ribadisce l’importanza di una regolamentazione pro-innovazione e basata sui rischi, sottolineando che nessun Paese può affrontare le sfide presentate dall’IA da solo. Il documento invita a stabilire standard internazionali comuni per garantire che le normative siano interoperabili a livello globale e incoraggia un dialogo continuo con l’industria e con altri enti multilaterali, come l’OECD, in modo da assicurare che il framework per la governance sia aggiornato e applicabile in modo pratico ed efficace.

I principali punti dello Statement:

Un approccio coordinato per una governance internazionale dell’IA che favorisca l’innovazione e garantisca sicurezza e diritti.



che favorisca l’innovazione e garantisca sicurezza e diritti. L’importanza di definire standard comuni per la sicurezza delle infrastrutture digitali, con un focus sulla collaborazione tra paesi per affrontare i rischi di cybersecurity in modo coerente e armonizzato.

La necessità di politiche commerciali digitali che promuovano un commercio libero e basato su standard comuni, abbattendo le barriere commerciali e favorendo la crescita economica attraverso l’innovazione tecnologica.

Questo incontro ha consentito alle Associazioni di condividere alcune considerazioni sui risultati raggiunti dalla Presidenza italiana e identificare le priorità strategiche in vista della futura presidenza canadese. Sempre più, infatti, le politiche sul digitale e in particolare sull’IA dovranno trovare una base comune a livello internazionale e per questo le Associazioni intendono consolidare il dialogo e la collaborazione nel quadro del TECH7 affinché la voce dell’industria digitale resti forte e propositiva nell’interlocuzione con i governi.

