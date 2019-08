5 anni senza Robin Williams. Sky l’omaggia con una maratona di film

Cinque anni fa, l’11 agosto 2014, ci lasciava Robin Williams, uno degli attori più amati dal pubblico che con i suoi numerosi personaggi ha fatto emozionare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per ricordare il popolare l’attore, che nel corso della sua lunga carriera è stato anche doppiatore e produttore, domenica 11 agosto – nel giorno del quinto anniversario -a partire dalle 10.30, Sky Cinema Due propone un OMAGGIO A ROBIN WILLIAMS, con una maratona di film che lo vedono protagonista.

Actor/comedian Robin Williams standing on couch extending his hands at the camera like a crab.

Si inizia alle 10.30 con JUMANJI, l’iconico titolo degli anni ‘90 dove Williams rimane intrappolato in un gioco da tavolo. A seguire, alle 12.20, la commedia ambientata durante la guerra GOOD MORNING, VIETNAM che lo vede nei panni di un irriverente dj radiofonico e, successivamente, alle 14.25, PIUME DI STRUZZO, il remake de Il Vizietto. Non mancherà anche una buona dose di avventura con HOOK – CAPITAN UNCINO (ore 16.30), il fantasy di successo diretto da Steven Spielberg, con Dustin Hoffman e Julia Roberts, dove Williams interpreta un Peter Pan ormai cresciuto e costretto a tornare sull’Isola che non c’è per salvare i figli rapiti da Capitan Uncino. Seguirà, alle 18.55, il documentario HBO del 2018 NELLA MENTE DI ROBIN WILLIAMS, un ritratto intimo della carriera e della vita privata del compianto attore attraverso le testimonianze dei suoi amici. In prima serata, alle 21.15, andrà in onda il film che gli è valso il Premio Oscar®️ come miglior attore non protagonista nel 1998, WILL HUNTING – GENIO RIBELLE, scritto e interpretato da Matt Damon e Ben Affleck. La maratona si concluderà in seconda serata, alle 23.25, con THE FINAL CUT, il thriller fantascientifico che riflette sull’invasività della tecnologia video.