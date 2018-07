4G, in Germania accordo fra telco e Governo. Copertura totale in cambio di incentivi sull’asta 5G

I principali operatori tedeschi (Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica Germany) hanno siglato un accordo con il Ministero federale dei Trasporti e dell’Infrastruttura digitale per garantire la copertura totale in 4G del paese, eliminando così le zone residue del paese non coperte. L’accordo, sottoscritto con il ministro dei Trasporti Andreas Scheuer, prevede che gli operatori costruiscano un migliaio di nuovi siti 4G entro il 2021 e che procedano all’upgrade di altri 10mila siti di trasmissione mobile disseminati nel paese entro il 2021.

L’obiettivo è coprire in 4G tutte le aree rurali e le case sparse ancora scoperte in Germania.

In cambio, il governo di Berlino garantisce che le nuove frequenze 5G che saranno messe all’asta l’anno prossimo potranno essere pagate dagli operatori mobili soltanto dopo l’allocazione, con un risparmio per le telco stimato in un miliardo di euro dal ministro Scheuer, membro della Csu del governo Merkel in vista delle elezioni regionali bavaresi che si terranno a ottobre.

C’è da dire che Telefonica ha chiesto nel contempo alla BNetzA, il regolatore tedesco, di eliminare gli obblighi di copertura per il 5G, visto che l’imposizione di obblighi alle telco favorirebbe soltanto i player che “non investono nemmeno un centesimo” sulla posa della nuova rete.

Anche l’associazione delle telco tedesche Bitcom ha criticato alcuni aspetti dell’accordo siglato dagli operatori con il ministero, che prevede obblighi di copertura 5G per gli operatori che sarebbero “del tutto controproducenti” considerata l’esigua parte di spettro in banda 3.6 Ghz che sarà messa all’asta in Germania.