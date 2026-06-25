»
»
4G e 5G, il Comune di Napoli “accende” la nuova rete sulla Linea 1 della metropolitana: il 30 giugno l’evento
l'evento

4G e 5G, il Comune di Napoli “accende” la nuova rete sulla Linea 1 della metropolitana: il 30 giugno l’evento

di |
4G e 5G, il Comune di Napoli “accende” la nuova rete sulla Linea 1 della metropolitana: il 30 giugno l’evento Telecoms

L’accensione ufficiale avverrà con una videochiamata, nella stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli.
L’evento del 30 giugno è organizzato da Key4Biz e promosso da Cellnex, la tower company europea che ha realizzato la tecnologia DAS, fondamentale per il potenziamento del segnale nella Linea 1 della metropolitana.

Il Comune di Napoli e ANMAzienda Napoletana Mobilità – accendono il 4G e il 5G sull’intera Linea 1 della metropolitana, garantendo così, in tutte e 16 le stazioni, una connessione più stabile e performante ai passeggeri.

Si tratta di un bel salto in avanti sulla strada dell’innovazione tecnologica e del percorso verso la smart city ben intrapreso dalla città guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Solo per fare alcuni esempi, Napoli ha il gemello digitale, la prima Smart Road d’Italia e il supercalcolatore HPC per la cybersicurezza.

VIDEOCHIAMATA 5G IN METRO

Il 30 giugno “l’accensione” ufficiale delle connessioni 4G e 5G a bordo della Linea 1 della metropolitana di Napoli avverrà con una videochiamata, dalla stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli.

A seguire, si terrà il convegno “Connessi al futuro”, nella Sala della Giunta comunale, a Palazzo San Giacomo, con tutti i principali attori del progetto. L’evento è promosso dalla tower company europea Cellnex, con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con ANM – Azienda Napoletana Mobilità, ed è stato organizzato da Key4Biz.

IL PROGETTO 4G E 5G NELLA METROPOLITANA

Il progetto 4G e 5G nella metropolitana è stato realizzato dalla tower company europea Cellnex, che ha predisposto ulteriore capacità infrastrutturale per ospitare più operatori, contribuendo alla razionalizzazione degli interventi di rete e alla diffusione di servizi mobili ad alte prestazioni. L’iniziativa consente a cittadini e turisti di navigare, guardare video, chattare e videochiamare sia in banchina, mentre attendono il treno, sia a bordo dei vagoni. L’obiettivo è estendere la connettività 4G e 5G anche sulla Linea 6, che collegherà la città all’aeroporto di Capodichino.

Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli: “Con la connessione 4G e 5G nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana si amplia l’offerta di servizi agli utenti

Assessore Cosenza-Comune di Napoli

“Con la connessione 4G e 5G nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli”, ha dichiarato, a Key4Biz, Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli,“si amplia l’offerta di servizi agli utenti sempre più numerosi. Basti pensare che la Linea 1 ha superato i 44,5 milioni di passeggeri nell’ultimo bilancio consolidato. I dati più recenti evidenziano una crescita verticale della frequentazione, con circa 2 milioni di passeggeri in più rilevati nei soli primi mesi rispetto ai record dell’anno precedente. Ai tanti passeggeri occorre offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace. L’obiettivo, nello specifico, è avere la piena connettività in tutte le stazioni e lungo le gallerie nella Linea 1, ma in seguito anche nella Linea 6, perché garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente”.

Federico Protto, Presidente & CEO, Cellnex Italia: “Con questo progetto a Napoli vogliamo accendere i riflettori sul valore strategico delle reti neutrali per l’evoluzione urbana

“Il futuro delle telecomunicazioni e dello sviluppo urbano passa da Napoli. Modernizzare i sistemi di trasporto pubblico attraverso una copertura mobile capillare e performante significa migliorare concretamente la vita quotidiana di cittadini e turisti. Con questo appuntamento a Napoli vogliamo accendere i riflettori sul valore strategico delle reti neutrali per l’evoluzione urbana. Il confronto con il Sindaco Manfredi, la Regione Campania e i leader del settore TLC ci permette di affrontare le grandi sfide industriali e regolatorie del comparto, confermando l’impegno di Cellnex nel guidare la transizione digitale del Paese partendo dalle sue grandi aree metropolitane”, ha commentato, a Key4Biz, Federico Protto, Presidente & CEO, Cellnex Italia.

Il Programma del Convegno

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: 4G5GCellnex Italia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche