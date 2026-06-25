L’accensione ufficiale avverrà con una videochiamata, nella stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli. L’evento del 30 giugno è organizzato da Key4Biz e promosso da Cellnex, la tower company europea che ha realizzato la tecnologia DAS, fondamentale per il potenziamento del segnale nella Linea 1 della metropolitana.

Il Comune di Napoli e ANM – Azienda Napoletana Mobilità – accendono il 4G e il 5G sull’intera Linea 1 della metropolitana, garantendo così, in tutte e 16 le stazioni, una connessione più stabile e performante ai passeggeri.

Si tratta di un bel salto in avanti sulla strada dell’innovazione tecnologica e del percorso verso la smart city ben intrapreso dalla città guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Solo per fare alcuni esempi, Napoli ha il gemello digitale, la prima Smart Road d’Italia e il supercalcolatore HPC per la cybersicurezza.

VIDEOCHIAMATA 5G IN METRO

Il 30 giugno “l’accensione” ufficiale delle connessioni 4G e 5G a bordo della Linea 1 della metropolitana di Napoli avverrà con una videochiamata, dalla stazione “Municipio”, da parte di Valerio Di Pietro, Assessore alla Transizione Digitale e Smart City del Comune di Napoli.

A seguire, si terrà il convegno “Connessi al futuro”, nella Sala della Giunta comunale, a Palazzo San Giacomo, con tutti i principali attori del progetto. L’evento è promosso dalla tower company europea Cellnex, con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con ANM – Azienda Napoletana Mobilità, ed è stato organizzato da Key4Biz.

IL PROGETTO 4G E 5G NELLA METROPOLITANA

Il progetto 4G e 5G nella metropolitana è stato realizzato dalla tower company europea Cellnex, che ha predisposto ulteriore capacità infrastrutturale per ospitare più operatori, contribuendo alla razionalizzazione degli interventi di rete e alla diffusione di servizi mobili ad alte prestazioni. L’iniziativa consente a cittadini e turisti di navigare, guardare video, chattare e videochiamare sia in banchina, mentre attendono il treno, sia a bordo dei vagoni. L’obiettivo è estendere la connettività 4G e 5G anche sulla Linea 6, che collegherà la città all’aeroporto di Capodichino.

Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli: “Con la connessione 4G e 5G nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana si amplia l’offerta di servizi agli utenti“

“Con la connessione 4G e 5G nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli”, ha dichiarato, a Key4Biz, Edoardo Cosenza, Assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile del Comune di Napoli,“si amplia l’offerta di servizi agli utenti sempre più numerosi. Basti pensare che la Linea 1 ha superato i 44,5 milioni di passeggeri nell’ultimo bilancio consolidato. I dati più recenti evidenziano una crescita verticale della frequentazione, con circa 2 milioni di passeggeri in più rilevati nei soli primi mesi rispetto ai record dell’anno precedente. Ai tanti passeggeri occorre offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace. L’obiettivo, nello specifico, è avere la piena connettività in tutte le stazioni e lungo le gallerie nella Linea 1, ma in seguito anche nella Linea 6, perché garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente”.

Federico Protto, Presidente & CEO, Cellnex Italia: “Con questo progetto a Napoli vogliamo accendere i riflettori sul valore strategico delle reti neutrali per l’evoluzione urbana“

“Il futuro delle telecomunicazioni e dello sviluppo urbano passa da Napoli. Modernizzare i sistemi di trasporto pubblico attraverso una copertura mobile capillare e performante significa migliorare concretamente la vita quotidiana di cittadini e turisti. Con questo appuntamento a Napoli vogliamo accendere i riflettori sul valore strategico delle reti neutrali per l’evoluzione urbana. Il confronto con il Sindaco Manfredi, la Regione Campania e i leader del settore TLC ci permette di affrontare le grandi sfide industriali e regolatorie del comparto, confermando l’impegno di Cellnex nel guidare la transizione digitale del Paese partendo dalle sue grandi aree metropolitane”, ha commentato, a Key4Biz, Federico Protto, Presidente & CEO, Cellnex Italia.

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