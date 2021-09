Le vendite globali di dispositivi 4G/5G FWA continuano ad aumentare nel 2021, con stime di crescita rispetto al 2020 del 31% per le 4G/5G FWA CPE e del 23% per gli hotspot a batteria. E’ questa in sintesi la fotografia del primo report dedicato e appena pubblicato da parte della GSA Association, secondo cui lo scorso anno i maggiori mercati sono stati gli APAC (Area Asia Pacifico) esclusa Cina e India, seguiti a stretto giro da Africa e Medio Oriente, e infine dall’Europa. Sono 43 le aziende che fanno parte del GSA 4G/5G FWA Forum.

L’indagine condotta sui dati forniti da 25 vendor di dispositivi che fanno parte dell’ecosistema 3GPP FWA CPE conferma l’impatto della pandemia sul profondo cambiamento delle abitudini lavorative, che vede appunto nel decollo dello smart working e della DAD i fattori portanti di questo trend nel 2020 e 2021.

C’è da dire però che il graduale rientro delle persone al lavoro e a scuola nel 2021 rende più importante il lancio di nuovi servizi 5G da parte degli operatori come driver futuro di crescita nel mercato dell’FWA.

La spedizione di CPE 4G/5G FWA nel 2020 è stata di 22,9 milioni di unità, in crescita del 18% rispetto al 2019. Per il 2021 il tasso di crescita annuale dovrebbe accelerare al 31%.

· Le spedizioni cumulative di CPE 4G/5G FWA per il periodo 2019-2021 sono pari a 72,4 milioni di unità. Questa cifra raggiunge i 108,2 milioni inclusi gli hotspot a batteria.

· Le spedizioni di dispositivi nel 2020 sono state prevalentemente su 4G/LTE, con circa il 5% dei dispositivi con funzionalità 4G/LTE e 5G.

· I fornitori di CPE evidenziano “lavoro/studio da casa” come la tendenza di mercato più rilevante per il 2020 e il 2021, mostrando l’impatto della pandemia di Covid-19.

Il report è disponibile qui: https://gsacom.com/paper/fwa-cpe-market-survey-september-2021/