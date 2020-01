Il 3G continuerà ad essere più popolare del 5G nel 2020

Opensignal ha dimostrato che il 27,2% della base di utenti globale non si è mai connesso al 4G e si affida invece ancora al 3G.

Questo accade in qualsiasi parte del mondo, non solo nei mercati emergenti. in Germania, ad esempio, Opensignal ha rilevato che la metà degli utenti non si connettono alle reti 4G e l’adozione del 5G si sta muovendo troppo lentamente per superare l’adozione 3G in un solo anno.

Gartner prevede inoltre che i guadagni del 3G da parte degli operatori saranno ancora maggiori rispetto al 5G nel 2020

Il 5G per facilitare la congestione sulle reti 4G

Le attuali reti 5G hanno una portata limitata, il che significa che la stragrande maggioranza degli utenti fa ancora molto affidamento sul 4G. E poiché la domanda di dati continua ad aumentare, stiamo assistendo ad un aumento della congestione delle reti 4G nei mercati maturi, con conseguente riduzione della velocità, in particolare nelle ore di punta della giornata.

Man mano che le reti di quinta generazione diventeranno più presenti e i dispositivi diffusi, gli operatori cercheranno di spostare i propri utenti sul 5G, per migliorare l’esperienza di rete mobile su 4G. Ma l’esperienza dipenderà enormemente da una serie di fattori, non ultimo dalla disponibilità dello spettro.

Il lancio del 5G accentuerà il divario urbano / rurale

Opensignal ha recentemente analizzato la differenza tra aree urbane e rurali dove ha riscontrato una notevole spaccatura nell’esperienza della rete mobile.

Con l’implementazione del 5G secondo il modello 4G e concentrandosi su città densamente popolate, le velocità medie aumenteranno solamente per gli utenti dei centri urbani. Alla fine, l’implementazione delle reti di quinta generazione arriverà anche nelle aree rurali, ma non prima di qualche anno.

La disponibilità avrà un impatto enorme sull’esperienza

Gli analisti mostrano che le frequenze utilizzate per il 4G possono avere un forte impatto sull’esperienza della rete mobile. La maggior parte dei primi lanci delle nuove reti hanno utilizzato lo spettro della banda media, nelle gamme 2-4 GHz.

Queste bande sono ideali per il lancio urbano, offrendo un buon mix di capacità di dati, portata e penetrazione all’interno degli edifici. Ma in alcuni mercati, in particolare negli Stati Uniti, la disponibilità di questo spettro risulta scarsa, il che significa che gli operatori utilizzano bande

mmWave più elevate.

I mercati che utilizzano le bande mmWave avranno difficoltà a offrire un’ampia copertura per il 5G. A meno che non siano disponibili sia lo spettro della banda media che lo spettro mmWave, l’esperienza del 5G sarà incompleta.

