4 modi in cui la tecnologia sconvolgerà l’industria dei viaggi nel 2020

Dalle fasi di pianificazione e prenotazione all’effettivo arrivo a destinazione, ecco alcune delle innovazioni che stanno attualmente rimodellando il settore del turismo e dei viaggi sfruttando la tecnologia più avanzata.

Biometria AI e viaggi

La sicurezza è sempre stata una parte cruciale del viaggio e l’attenzione dei Paesi è stata posta sull’identificazione e sulla sicurezza delle persone che desiderano viaggiare, insieme alla tecnologia a disposizione delle autorità. Uno dei modi in cui ciò viene fatto è utilizzando una combinazione di tecnologia biometrica e AI per identificare i passeggeri.

Questi sistemi utilizzano tipicamente scansioni di impronte digitali e iris, nonché il riconoscimento facciale, e sono attualmente in uso negli Stati Uniti, in Cina, Australia e Regno Unito.

La tecnologia si diffonderà sicuramente ancora di più man mano che un numero maggiore di paesi coglierà l’occasione per migliorare la sicurezza e aumentare l’efficienza allo stesso tempo.

Documentazione elettronica

Prima, il processo di richiesta di passaporti o visti era complicato e richiedeva molto tempo di attesa. Ora, le avanzate funzionalità di Internet, vengono sfruttate per garantire che si possa essenzialmente saltare la burocrazia e avere tutti i documenti necessari in breve tempo per viaggiare senza problemi.

Ciò rappresenta un progresso significativo dai tempi della documentazione cartacea a una posizione di piena sincronizzazione con il primo mondo digitale.

E’ così che le attività di un viaggiatore d’affari, saranno rese molto più semplici ed efficienti mentre per le imprese ed altre organizzazioni, i risparmi in termini di tempo e costi potrebbero essere molto significativi, soprattutto su scala.

Il mobile

Dalle carte d’imbarco al processo di check-in, gli smartphone stanno rapidamente sostituendo i soliti documenti cartacei che facilitano il viaggio. Le carte d’imbarco elettroniche hanno molti fattori, tra cui la maggiore sicurezza che offrono sia alle compagnie aeree che ai passeggeri.

Aiutano a garantire che il processo di imbarco e quindi i tempi di attesa per la stampa dei pass e persino il fastidio di gestire i pass persi siano semplificati.

La possibilità di effettuare il check-in online, sebbene non sia un’esperienza di per sé nuova, viene costantemente migliorata e ha anche accelerato notevolmente le cose, dal momento che ora è possibile passare direttamente alla sicurezza senza dover fare la fila o interagire con il personale, a meno che non si disponga di bagagli.

Un altro modo interessante in cui gli aeroporti sfruttano la tecnologia mobile è consentire ai passeggeri di sincronizzare i propri smartphone con i display di partenza, aiutandoli così a tenere d’occhio i loro voli e persino di ricevere notifiche dirette ovunque si trovino

Big Data

L’industria dei viaggi e del turismo è pronta a beneficiare della maggiore efficienza derivante dalla capacità di analizzare i big data al fine di comprendere le tendenze e prevedere efficacemente il mercato.

“Al giorno d’oggi, i sistemi di gestione della proprietà sono in grado di prevedere con notevole precisione la quantità di attività che un hotel, un ristorante o altre attività di viaggio possono aspettarsi in un determinato periodo di tempo, consentendo loro di fare piani migliori per quanto riguarda la ristorazione per le esigenze dei loro clienti“, dichiara Yolanda Ceron, CEO di Voyagers Travel. Che aggiunge: “Inoltre, i dati possono essere utilizzati anche per ricavare analisi comportamentali che dipingono un quadro chiaro dell’interazione tra l’azienda e i suoi clienti. I clienti stanno aspettando troppo tempo per ottenere un servizio? Stanno evitando un’area o si stanno concentrando su un’altra? Ciò aiuterà il management ad attirare l’attenzione su servizi più redditizi e migliorare su quelli che non sono così redditizi“.

Nel complesso, è chiaro che l’industria dei viaggi è attualmente in uno dei suoi periodi più dinamici, con innovazioni tecnologiche che ribaltano le pratiche standard e le sostituiscono con soluzioni ad alta tecnologia.

I vincitori saranno coloro che saranno in grado di sfruttare vari aspetti della tecnologia mobile e di Internet per fornire risposte convenienti ai problemi dei viaggiatori di tutto il mondo.

