4 modi in cui il DMA sta cambiando i tuoi dispositivi elettronici

Smartphone, laptop e app di social media sono sul punto di cambiare profondamente pelle.

Il Digital Markets Act, la nuova legge appena entrata in vigore per regolare i gatekeepers della Rete, è disegnata per cambiare i principali servizi digitali per rendere più semplice e a buon mercato per i piccoli player l’accesso ai dati e competere con le piattaforme delle Big Tech.

Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, secondo cui I giganti della tecnologia – Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta e Microsoft – devono conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea dal 7 marzo.

La legge è progettata per aprire i servizi digitali “core” per rendere più semplice ed economico per i rivali più piccoli accedere ai dati o competere sulle piattaforme Big Tech.

Ecco solo alcuni dei cambiamenti che vedrai.

Le aziende tecnologiche ora devono chiedere il consenso degli utenti per condividere i dati inseriti in un servizio con un altro che gestiscono. Meta ha già iniziato a lanciare pop-up per Facebook e Meta. Ha ritardato il lancio nell’UE del suo servizio di social media Threads – progettato per competere con X (ex Twitter) – perché inizialmente richiedeva agli utenti di registrarsi con un login da un altro dei marchi dell’azienda.

Google chiede agli utenti di scegliere con quali servizi condividere i propri dati e ce ne sono molti: Ricerca, YouTube, Annunci, Google Play, Chrome, Google Shopping e Google Maps.

Il colosso della ricerca avverte gli utenti che potrebbe non piacergli poiché l’esperienza sarà “meno personalizzata”. Ciò significa che le diverse piattaforme non sempre avranno i dati personali per fornire consigli – e pubblicità mirata – agli utenti che conoscono.

Casella “carosello”

3. I risultati di ricerca di Google aggiungeranno una nuova casella “carosello” con annunci provenienti da siti di confronto dei prezzi quando cerchi un hotel. Ciò imita ciò che gli utenti europei già vedono su Google Shopping quando cercano un prodotto, ottenendo immediatamente foto di prodotti simili che potrebbero voler acquistare.

La nuova funzionalità è il modo suggerito da Google per rispettare il divieto DMA di favorire i propri servizi. Il mese scorso l’azienda ha iniziato a testare questi caroselli in Germania, Francia, Repubblica Ceca e Regno Unito.

4. Apple ha resistito a lungo alle richieste degli sviluppatori di giochi di poter vendere app all’interno del loro universo di gioco. Cita la sicurezza che può offrire quando ha il controllo totale sulle app del suo App Store poiché le app non autorizzate potrebbero essere un vettore per i criminali informatici. I critici hanno affermato che Apple vuole anche mantenere uno stretto controllo su come guadagna dagli sviluppatori che si affidano ai suoi dispositivi e software per venderli agli utenti iPhone.

Ma le cose stanno cambiando con l’ordine DMA che impone ad Apple di consentire per la prima volta app store alternativi sugli iPhone.

I giocatori vedranno una serie di nuove opzioni. Microsoft sta lavorando a un app store di giochi, dove ospiterà i giochi di successo “Call of Duty” e “Candy Crush”. E anche altri vogliono unirsi: la piattaforma di streaming musicale Spotify – che è già in lotta con il gigante della tecnologia per i termini e le condizioni dell’App Store – ha anche pubblicizzato lo sviluppo di un proprio app store da ospitare sui prodotti Apple.