4 luglio negli Usa, i fuochi si accendono tutti insieme: la maxi esplosione

(Adnkronos) – La festa del 4 luglio, per l’Independence Day degli Stati Uniti, non va come previsto dalle parti di San Diego. Il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, programmato per durare almeno 17 minuti, si esaurisce in pochi secondi con una maxi esplosione. I fuochi d’artificio, infatti, vengono accesi tutti simultaneamente. Risultato? Una ‘bomba’…
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