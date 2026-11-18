Dalla scrittura di centinaia di romanzi in pochi mesi alla tutela degli attori contro l’utilizzo non autorizzato delle loro copie digitali. L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo della creatività e dell’intrattenimento. E non in meglio.

Coral Hart è lo pseudonimo di un’autrice sudafricana quarantenne che ha pubblicato oltre 370 libri a partire dal febbraio 2025, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Una produzione che in circa 20 mesi, con una media di un libro circa ogni due giorni, le avrebbe permesso di vendere più di un milione di copie, tra formati digitali, cartacei e audiolibri, generando nel solo 2026 ricavi superiori al milione di dollari.

Hart vanta circa 14 anni di esperienza nel settore editoriale, durante i quali ha inizialmente scritto romanzi rosa con i metodi tradizionali. Poi, da un anno e mezzo, è passata a una combinazione di ChatGPT, Claude e Grok, e dice di esserne “estremamente soddisfatta”. ChatGPT, ad esempio, è “davvero bravo nei dialoghi, ma pessimo nella prosa”, Claude è “terribile nel rappresentare il desiderio sessuale”, mentre Grok è bravo a creare “scene piccanti”, anche se in altri momenti è “completamente fuori di testa”.

Hart difende apertamente il proprio metodo di lavoro, giustificandosi con il fatto che “i libri vendono”. La comunità letteraria online non è d’accordo (comprensibilmente), e l’autrice ha ricevuto molte critiche, da messaggi offensivi a minacce di morte.

Ma come vengono costruite queste storie? Hart racconta che prima definisce il concetto, lo stile, i dettagli dei personaggi e la struttura dei capitoli. Solo allora chiede al chatbot di farne uscire un romanzo. “Se dici a ChatGPT ‘scrivimi un libro’ oppure a Claude ‘scrivimi un libro’, ti ritroverai con un mucchio di spazzatura in fiamme perché non hai niente (su cui lavorare)”. All’inizio, ha raccontato Hart, non è stato semplice. “Potevo scrivere un paragrafo alla volta. Di solito mi servivano due o tre spunti per riuscirci”. Ora, invece, “posso scrivere l’intero libro in un’unica sequenza”.

Secondo l’autrice, il successo commerciale dimostra che i lettori non rifiutano necessariamente un’opera realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale. La scrittrice ha chiamato in causa anche il caso di Thelyson Orelien, autore haitiano-canadese il cui romanzo è stato escluso dalla selezione del premio Goncourt dopo le accuse di aver utilizzato l’intelligenza artificiale, circostanza confermata in seguito dalla casa editrice. Una vicenda che, secondo Hart, dimostra quanto il dibattito sull’AI possa condizionare la percezione di un’opera, indipendentemente dalla sua qualità. Oppure che, anche quando ben riuscito, è preferibile un romanzo scritto interamente da un essere umano, rappresentativo dell’autore e non delle elaborazioni di un’intelligenza artificiale.

Attori e copie digitali: le nuove tutele in Gran Bretagna

Ma il dibattito sul rapporto tra AI e arte non si ferma all’editoria. Il sindacato degli attori e delle attrici britannici Equity ha raggiunto un accordo con la Producers alliance for cinema and television (Pact), l’organizzazione che rappresenta i produttori televisivi e cinematografici, per ottenere maggiori diritti sulle “repliche digitali” prodotte con l’intelligenza artificiale. Gli interpreti dovranno dare il consenso all’utilizzo delle proprie copie digitali ed essere pagati ogni volta che verranno utilizzate. È necessario ottenere l’approvazione, inoltre, se si utilizza una controfigura digitale o si applicano “modifiche sostanziali” a scene che prevedono livelli concordati di nudità o attività sessuale simulata.

La questione è diventata particolarmente pressante dopo che, nel dicembre 2025, il 99% degli iscritti a Equity si è espresso a favore di un’azione sindacale e del rifiuto di sottoporsi a scansioni sul set senza ulteriori protezioni. Molti attori temono infatti che le informazioni raccolte attraverso le scansioni del corpo possano essere utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale, replicare le loro interpretazioni o creare personaggi digitali senza un adeguato riconoscimento economico.

L’attrice Olivia Williams, protagonista di The Crown e Dune: Prophecy, aveva già raccontato al Guardian le pressioni ricevute da lei e da altri colleghi per sottoporsi a scansioni corporee attraverso sistemi di telecamere, spesso senza sufficienti garanzie sulla destinazione e sull’utilizzo successivo dei dati.

L’accordo raggiunto da Equity rappresenta un passo avanti, ma non risolve tutte le questioni aperte. Lo stesso sindacato ha precisato che non sono state introdotte specifiche tutele contrattuali per quanto riguarda l’utilizzo delle performance degli attori nell’addestramento dei sistemi di AI. Restano inoltre fuori dall’intesa alcune scansioni digitali tradizionalmente realizzate durante le produzioni per aggiungere successivamente effetti speciali. L’intesa, inoltre, deve essere sottoposta al voto degli circa 8mila iscritti a Equity. Ma intanto è un inizio.

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