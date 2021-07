La giornata è iniziata con l’istruttoria dell’Antitrust avviata nei confronti di Tim e Dazn sui diritti Tv della Serie A. L’Autorità valuterà l’adozione di misure cautelari se dovesse accertare che dai comportamenti attuati dalle due società derivino “danni gravi e irreparabili alla concorrenza”. L’inizio del campionato è fissato il 22 agosto.

Poi in tarda mattina, Key4biz ha trasmesso l’executive webinar ‘Caccia al Virus’ a cui ha partecipato anche Andrea Crisanti. “Non esiste una soluzione tecnologica alla pandemia, il vaccino non basta. Bisogna aggiornare la strategia contro le varianti”, ha detto il docente ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova.

Infine, vi invitiamo a firmare la petizione online lanciata da Privacy Italia: “No al Cloud nazionale della PA in mano ai Big Tech. Si usino imprese italiane”. In un approfondimento, spieghiamo le tre leggi USA che obbligano le loro aziende che operano all’estero a cedere i dati degli italiani.

Tim-DAZN, indagine Antitrust per possibile intesa restrittiva su Serie A

di Paolo Anastasio

L'Autorità valuterà misure cautelari. Dona (UNC): 'Buona notizia!'. Tim replica: 'L'accordo promuove la concorrenza nel mercato delle Pay Tv'.

Tim-DAZN, Dona (UNC): ‘Fare chiarezza prima dell’inizio del campionato’

di Paolo Anastasio

Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori: 'Buona notizia! Chiudere prima dell'inizio del campionato'.

Crisanti al webinar di Key4biz: “Vaccini efficaci contro il virus di Wuhan, che però non esiste più”

di Piermario Boccellato

L'intervento alla presentazione del volume "Caccia al Virus" (Donzelli, 2021) scritto da Andrea Crisanti e Michele Mezza.

“Sfera pubblica e privata nell’era digitale”, talk anche con Cerrina Feroni (del Garante Privacy)

di Redazione

Gli altri ospiti: Fabio Lazzini (Sogei), Fabio Bassan (Roma Tre), Stefano Mele (Gianni & Origoni).

Cloud nazionale a Big Tech? Agli Usa i dati degli italiani in server società Usa

di Luigi Garofalo

Le leggi USA (Fisa 702 e Cloud Act) obbligano le loro aziende che operano all'estero a cedere i dati degli italiani e a tenere segreta l'attività.

No a Cloud PA a Big Tech. Si usino imprese italiane. Firma la petizione

di Redazione

Privacy Italia lancia la petizione su Change.org: "No al Cloud della PA in mano ai Big Tech americani. Si usino imprese italiane".

Pandemia e pirateria audiovisiva: evento live streaming il 12 luglio

di Redazione

Pirateria audiovisiva e comportamenti illeciti ad un anno dal lockdown: Focus speciale FAPAV/Ipsos, evento live streaming il 12 luglio.

Trasporti, energia e digitale: da UE 30 miliardi di euro per le infrastrutture

di Flavio Fabbri

Seconda edizione del Meccanismo per collegare l'Europa: aggiornare le infrastrutture per la prossima transizione ecologica e digitale.

Cos’è il live streaming commerce. La fan economy che spopola in Cina

di Alessio Frugiuele

Live streaming commerce. Un fenomeno nuovo che, partito dalla Cina, potrebbe diffondersi molto rapidamente anche in Europa.

Presentazione del volume "CACCIA AL VIRUS" (Donzelli, 2021) scritto da Andrea Crisanti e Michele Mezza

Guarda il video