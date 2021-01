“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

É uno dei più grandi violinisti del nostro tempo e si è esibito in tutto il mondo, con i più importanti direttori d’orchestra. Nel 1997, il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo nomina Cavaliere di Gran Croce per i meriti artistici.



Tra i violini di Uto Ughi, c’è uno Stradivari del 1701, lo stesso appartenuto al violinista della Sonata a Kreutzer di Beethoven.



Secondo un detto popolare, il successo nella vita passa dal pugno di ferro in un guanto di velluto. Auguri Uto Ughi: la lotta all’ultima nota sarà anche di una tenacia di ferro, ma è sempre un tocco di velluto a fare la differenza!