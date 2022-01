31 dicembre: San Silvestro

Come se fossimo catapultati nel castello di Hogwarts, immaginiamo di entrare in una stanza buia e, candelabro alla mano, illuminare una a una tutte le scene di questo anno. Forse per alcune ci meriteremmo un buffetto (lo schiaffo no, quello neanche a Bonifacio VIII). Ma per altre, non potremmo fare a meno di dedicarci una carezza.

“Imaginarea” è la finestra quotidiana di Inarea, la società di design, leader nel campo del branding, che ci accompagnerà quotidianamente con immagini e storie, scandendo ricorrenze, curiosità ed eventi legati a quella particolare data..

Come se fossimo catapultati nel castello di Hogwarts, immaginiamo di entrare in una stanza buia e, candelabro alla mano, illuminare una a una tutte le scene di questo anno. Forse per alcune ci meriteremmo un buffetto (lo schiaffo no, quello neanche a Bonifacio VIII). Ma per altre, non potremmo fare a meno di dedicarci una carezza.

Ci saranno punti in cui non siamo arrivati e che, in questa stanza, rimarranno necessariamente bui. Forse nel 2022 riusciremo a farci ancora più luce, magari convocando più spesso il pensiero laterale: è un po’ quello che abbiamo tentato di fare con “Imaginarea Daily” in queste 365 lune.

Per cui, il guanto della sfida al 2022 è tratto. Per stasera, intanto, buona vigilia di Capodanno e buon fine anno!