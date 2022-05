3 offerte luce per risparmiare più di 100 euro sulle bollette

L’aumento del costo dell’energia all’ingrosso si sta traducendo in un sostanziale aumento delle bollette di luce e gas. Gli interventi del Governo sono riusciti solo ad attenuare tali rincari. I prezzi delle materie prime energetiche continuano ad attestarsi su valori da record (negativo) e per i consumatori finali c’è da fare i conti con spese molto più alte rispetto allo scorso anno.

All’orizzonte, inoltre, ci sono i mesi estivi e un’inevitabile crescita dei consumi di energia elettrica per via del ricorso al condizionatore, necessario per contrastare le giornate di caldo più intenso. Le bollette della luce, quindi, si preparano a registrare un notevole rincaro nel corso del prossimo futuro. Per gestire tale rincaro è necessario, per le famiglie, fare le opportune valutazioni.

L’incertezza sul funzionamento del mercato energetico è ancora elevata ma orientarsi tra le tante opzioni a disposizione è, in realtà, molto semplice. Con la giusta offerta, infatti, anche chi è ancora nel mercato tutelato, noto anche come servizio di Maggior Tutela, può ottenere un sensibile taglio al prezzo dell’energia (espresso in €/kWh) e risparmiare.

Di seguito andremo a vedere come fare a scegliere la migliore offerta luce per la propria fornitura e quali sono le 3 migliori offerte da attivare in questo momento per dare un taglio all’importo delle bollette e risparmiare più di 100 euro rispetto ai costi del mercato tutelato.

Come scegliere le offerte luce più convenienti e risparmiare

Ci sono, sostanzialmente, due scenari in cui è possibile imbattersi in questo momento. Il primo riguarda le forniture ancora attive nel servizio di Maggior Tutela. Il secondo, invece, è collegato alle forniture già passate al Mercato Libero. I consumatori hanno la possibilità di verificare il regime della propria fornitura (Tutela o Libero) consultando l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore. Questo dettaglio è sempre riportato nella prima pagina.

Partiamo dal caso di una fornitura attiva nel servizio di Maggior Tutela o mercato tutelato. In questo caso, il prezzo dell’energia elettrica è stabilito da ARERA, l’autorità italiana dell’energia. Tale prezzo viene aggiornato ogni 3 mesi (il prossimo aggiornamento arriverà a inizio luglio). Chi è nel mercato tutelato può facilmente ridurre il costo dell’energia e, quindi, l’importo delle bollette (a parità di consumi) passando alle migliori offerte del Mercato Libero.

Per il secondo scenario, quello di una fornitura già attiva nel Mercato Libero, la situazione è diversa. In questo caso, infatti, è necessario confrontare il costo dell’energia applicato dall’attuale fornitore con quello proposto dalle migliori offerte disponibili sul mercato. È possibile verificare rapidamente quanto si paga attualmente l’energia elettrica.

Basta consultare l’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore ed individuare la voce Spesa per la materia energia > Quota energia > Corrispettivo Energia. Successivamente, sarà necessario verificare se il prezzo è fisso e bloccato (e fino a quando vale il periodo di prezzo bloccato) oppure se il prezzo è indicizzato. In questo caso, il consiglio è di contattare il Servizio Clienti del proprio fornitore per chiedere chiarimenti a riguardo.

In generale, in entrambi gli scenari indicati, l’obiettivo è ridurre il costo dell’energia elettrica al minimo. Per poter scegliere l’offerta giusta (ovvero quella con il prezzo dell’energia più basso possibile) attualmente disponibile sul mercato è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. La comparazione online consente, facilmente, di individuare la tariffa giusta da attivare per dare un taglio netto alla bolletta. Riducendo il costo dell’energia, infatti, si registrerà un immediato calo delle bollette successive.

La scelta delle offerte tramite il confronto online va fatta inserendo una stima del proprio consumo annuo di energia. Questo dato è riportato nell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore ma può anche essere stimato tramite il tool integrato all’interno del comparatore. Con l’indicazione del proprio consumo è possibile ottenere informazioni precise in merito alla spesa ed al risparmio atteso con l’attivazione delle migliori offerte.

Prezzo fisso o prezzo indicizzato?

C’è un altro elemento da considerare nella scelta della tariffa luce più vantaggiosa per le proprie esigenze. Si tratta della differenza tra prezzo bloccato e prezzo indicizzato. Le offerte a prezzo bloccato (o fisso) presentano un prezzo prestabilito dell’energia elettrica. Tale prezzo non subirà variazione per tutta la durata del periodo promozionale. In caso di aumenti o cali del prezzo del mercato all’ingrosso, l’utente non registrerà alcuna modifica.

Ci sono poi le offerte a prezzo indicizzato (o variabile). Tali offerte consentono all’utente di accedere direttamente al prezzo del mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PUN – Prezzo Unico Nazionale) con aggiornamenti mensili. L’accesso al prezzo all’ingrosso è solitamente accompagnato dal pagamento di un canone mensile di qualche euro oppure all’applicazione di un leggero sovrapprezzo rispetto al prezzo del PUN che determina il reale guadagno del fornitore.

Da notare che, da considerare, c’è anche la differenza tra tariffe monorarie e tariffe biorarie / triorarie. Le prime presentano un prezzo indipendente dall’orario di utilizzo mentre le seconde presentano un prezzo dell’energia più basso nelle ore serali e nei week end. Le tariffe monorarie così come quelle multiorarie possono essere sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato.

Per verificare la suddivisone dei propri consumi di energia elettrica è possibile dare un’occhiata all’ultima bolletta e, in particolare, alla sezione consumi. In tale sezione viene riportata la suddivisone dei consumi nelle fasce orarie F1, F2 ed F3. Per un’offerta monoraria, il prezzo dell’energia è uguale in tutte e tre le fasce. Per le multi-orarie, invece, il prezzo è più basso nelle fasce F2 e F3.

Quali sono le 3 migliori offerte luce del momento?

Grazie alla comparazione online tramite SOStariffe.it è possibile individuare facilmente le migliori offerte luce del momento. È necessario, però, indicare una stima del proprio consumo annuo. Per questo motivo, per individuare le offerte più vantaggiose andiamo a fissare il profilo di una “famiglia tipo”. Si tratta di un nucleo familiare che registra un consumo annuo di 2.700 kWh con una potenza impegnata di 3 kW. La suddivisione dei consumi prevede che il 40% dei consumi venga registrato in F1 mentre il restante 60% equamente diviso tra F2 e F3.

Per questo profilo di consumo, una delle offerte migliori del momento viene proposta da Illumia con Luce Flex Web. Tale offerta è di tipo indicizzato e consente l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso con indice di riferimento il PUN. Da notare che la proposta di Illumia prevede un azzeramento della componente fissa per il primo anno di fornitura, contribuendo a ridurre ulteriormente la spesa complessiva per le bollette.

Per la “famiglia tipo”, l’attivazione di quest’offerta comporta una spesa annuale di 946 euro con un risparmio rispetto al mercato tutelato di 293 euro. L’offerta in questione è attivabile direttamente online:

Da valutare anche l’offerta NeN Luce Special 48. Questa tariffa è una soluzione a prezzo fisso per 36 mesi. Il costo dell’energia elettrica proposto dalla tariffa di NeN è pari a 0,2530 €/kWh. Da notare che per tutti i nuovi clienti è previsto un buono sconto in bolletta di 48 euro per il primo anno di fornitura che contribuisce al taglio della spesa.

Per la famiglia tipo, l’attivazione dell’offerta NeN comporta una spesa annuale di 949 euro con un risparmio di 290 euro rispetto al mercato tutelato. Il fornitore propone una soluzione “in abbonamento” andando a dividere la spesa annuale stimata (in base al consumo del cliente) in 12 rate mensili. Per maggiori dettagli e per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Tra le offerte luce più vantaggiose troviamo Energia alla Fonte di wekiwi. Anche in questo caso c’è la possibilità di accedere al prezzo della luce all’ingrosso (l’incide di riferimento è il PUN). Da notare anche un bonus di 30 euro in bolletta. La spesa stimata è di 1037 euro con un risparmio annuo di 202 euro rispetto al mercato tutelato. L’offerta è attivabile direttamente online:

Cosa serve per attivare una nuova offerta luce?

Il passaggio alla miglior offerta luce del Mercato Libero è semplicissimo. L’attivazione di una nuova offerta, infatti, avviene direttamente online, seguendo una procedura completamente gratuita e davvero facile da completare. È necessario avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario del contratto di fornitura per poter completare l’attivazione.

Da notare, inoltre, che per il passaggio dall’attuale al nuovo fornitore servirà anche comunicare i dati della fornitura ed in particolare il codice POD, un codice identificativo della fornitura che viene riportato in bolletta. A completare le informazioni da fornitore troviamo i dati di pagamento (per la domiciliazione bancaria serviranno le coordinate IBAN).

Una volta completata la richiesta di attivazione, inoltre, il contratto non sarà subito attivo. Sarà, infatti, necessario attendere alcune settimane prima di poter iniziare a sfruttare la nuova tariffa. Durante questa fase di “passaggio” dall’attuale fornitore al nuovo fornitore è sempre garantita la continuità dell’erogazione di energia elettrica e non sarà necessario cambiare contatore.