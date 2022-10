3-I Spa, stop alla software house di Inps, Istat e Inail

La nostra giornata.

Bloccata la costituzione di 3-I S.p.A la software house di Inps, Istat e Inail. I lavoratori di Inps, Inail e Inps sono contrari. Luigi Romagnoli (USB): “È una privatizzazione dell’informatica pubblica”.

Il Governo Meloni e la “patata bollente” di Open Fiber. A rischio rete unica e PNRR. Uno dei primi grattacapi dei dossier di politica industriale che il governo di Giorgia Meloni dovrà affrontare, insieme a quello di ITA, è il dossier su Open Fiber.

Workshop “Equità e Sviluppo. Un programma di legislatura in un mondo in cambiamento”. Confronto e approfondimento in occasione della presentazione del volume curato da Luigi Paganetto e con la prefazione di Edmund S. Phelps, Nobel Economia 2008.

Per leggere le altre notizie della nostra dailyletter clicca qui