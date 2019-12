2K conferma un nuovo capitolo di BioShock

2K ha confermato che un nuovo capitolo della serie BioShock è in fase di sviluppo.

In un comunicato, il publisher ha affermato che il progetto sarà in sviluppo per “diversi anni” e curato dal nuovo studio Cloud Chamber. Lo studio diretto da Kelley Gilmore (precedentemente in forza a Firaxis), avrà uffici a San Francisco e Montréal.

“Abbiamo fondato Cloud Chamber per creare mondi ancora da scoprire e le storie che contengono”, ha dichiarato Gilmore. “Per spingersi oltre i limiti del videogioco. Il nostro team crede nella bellezza e nella forza della diversità, sia nella composizione dello studio che nella sua filosofia”.

“Siamo un gruppo di sviluppatori esperti. Molti hanno già lavorato a BioShock e sono onorati di dare seguito a questa serie iconica come parte della famiglia 2K”.

Le prime indiscrezioni su un nuovo BioShock risalgono al 2018. Allora 2K aveva accennato all’inizio dei lavori di nuovo capitolo, con nome in codice Parkside.

Gli uffici di San Francisco di Cloud Chamber sembrano essere ciò che resta di 2K Marin, a cui 2K aveva affidato il futuro di BioShock dopo la chiusura di Irrational Games, creatrice della serie.