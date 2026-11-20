Eolo e iliad si sono aggiudicati due lotti nazionali mentre BBBell, FastAlp, NEXWAVE e Stel si sono aggiudicati i sei lotti regionali per l'uso dello spettro in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Marche e Sardegna.

Eolo e iliad si sono aggiudicati due lotti nazionali da 25,7 milioni di euro ciascuno nell’ambito della gara sulle frequenze a 26 Ghz bassa indetta dal Mimit. Il totale delle offerte ha raggiunto 55,4 milioni di euro.

Frequenze adatte all’FWA

Ad agosto il Mimit aveva messo a gara le frequenze a 26 Ghz bassa, bande millimetriche destinate in particolare alle reti wireless a banda ultralarga FWA e alle applicazioni 5G. In termini di valorizzazione, le frequenze a 26 Ghz hanno storicamente suscitato un interesse inferiore rispetto alle bande mid-band 3.4-3.8 GHz; nell’asta 5G del 2018, i 1.000 Mhz della porzione alta della banda 26 GHz hanno generato circa 164 milioni di euro di introiti.

I diritti d’uso delle frequenze aggiudicate oggi decorrono, dal primo gennaio 2029 e hanno una durata di 15 anni, prorogabile di altri cinque anni. L’importo minimo per ciascun lotto andava da circa 124mila previsto per un lotto regionale a 25,7 milioni di un lotto nazionale che sono quelli che si sono aggiudicati gli unici due big in gara, Eolo e Iliad.

5G: Mimit assegna sei lotti regionali sulle frequenze a 26 GHz

Dopo l’assegnazione dei primi due lotti a estensione nazionale a Eolo e Iliad, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha concluso oggi una nuova fase della procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 24,25–26,5 GHz, la cosiddetta ’26 GHz bassa’, assegnando ulteriori lotti a livello locale.

Le società aggiudicatarie dei sei lotti regionali sono BBBell, FastAlp, NEXWAVE e Stel. Le bande di frequenza interessano cinque regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche e Sardegna. L’assegnazione consentirà agli operatori di proseguire nell’offerta dei servizi di connettività, accompagnando il graduale passaggio dalla tecnologia Wireless Local Loop (WLL) al 5G.

La Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni del MIMIT è ora impegnata nel completamento della procedura, anche attraverso l’eventuale assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze rimaste disponibili.

Il Ministero potrà inoltre concedere proroghe temporanee agli operatori già attivi, per consentire la prosecuzione dei servizi basati sulla tecnologia WLL nei prossimi due anni. L’obiettivo è favorire una transizione ordinata verso il 5G e salvaguardare la continuità della connettività nei territori interessati.

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