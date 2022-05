25 anni del Garante Privacy

La nostra giornata.

Oggi celebriamo i 25 anni del Garante per la protezione dei dati personali.Nel suo intervento, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha detto che “le aziende devono dotarsi di bravi DPO, in grado di distinguere i dati da monetizzare da quelli imprescindibili”.Sul tema diritti TV, invece, Amazon spegne le voci di negoziati in corso con Dazn per la Serie A. Ma le cose potrebbero cambiare dopo l’accordo fra la piattaforma e Tim per lo scioglimento dell’esclusiva. Sky attende sviluppi.

