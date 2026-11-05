Quando la sostenibilità tra le stelle diventa didattica. Il progetto, supervisionato dalla docente Stefania Savino, della classe III C della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo “Via Soriso - plesso XXI Aprile" di Roma, ha ottenuto il 3^ posto al concorso letterario «Missione R³ – Riciclo, Razzi, Racconti: la plastica verso le stelle», promosso dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma, che quest’anno ha celebrato i suoi 100 anni.

Ventitré bambini, ventitré piccoli universi di idee, intuizioni e immaginazione. Ventitré voci che, incontrandosi, hanno dato vita a un’unica storia, capace di viaggiare ben oltre i confini dell’aula scolastica e di conquistare un importante riconoscimento.

È quella scritta, l’anno scolastico scorso, dalla classe III C della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Via Soriso-Plesso XXI Aprile” di Roma, che ha ottenuto il terzo posto al concorso letterario «Missione R³ – Riciclo, Razzi, Racconti: la plastica verso le stelle», promosso dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma, che quest’anno ha celebrato i suoi 100 anni.

Un risultato che ha trovato il suo momento più emozionante il 24 ottobre 2026, quando gli alunni e le alunne (ora frequentanti la IV C), accompagnati dalla sottoscritta, sono stati proclamati vincitori presso la sede della Scuola di Ingegneria Aerospaziale.

Numerosi sono stati anche i laboratori didattici, i giochi scientifici, un simulatore di volo, una mostra fotografica, un laboratorio Lego e osservazioni astronomiche a cui i bambini hanno partecipato, ma ciò che ha reso ancora più speciale la giornata è stata la presenza dell’astronauta Roberto Vittori, che si è simpaticamente intrattenuto con i piccoli partecipanti, condividendo racconti ed esperienze delle missioni sulla stazione spaziale internazionale. Un incontro capace di accendere curiosità, alimentare domande e, perché no, far sognare qualche futuro astronauta.

Ma questa non è solo la storia di un premio; è soprattutto la storia di un percorso educativo, di un’esperienza nella quale la scrittura è diventata occasione di scoperta, collaborazione e crescita.

Il concorso «Missione R³» nasce con l’intento di avvicinare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità ambientale, del riciclo e dell’innovazione scientifica, in coerenza con i principi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

La sfida proposta alle scuole partecipanti era originale e stimolante: ideare e scrivere una storia capace di raccontare come la plastica, da problema ambientale, possa trasformarsi in una risorsa preziosa, persino utile per affrontare le sfide dello spazio.

I rifiuti nello Spazio

Un argomento complesso, che i bambini hanno potuto approfondire attraverso video, materiali interattivi e incontri introduttivi, scoprendo nuove possibilità di utilizzo della plastica riciclata e avvicinandosi, con curiosità, al mondo delle tecnologie aerospaziali.

Da qui è cominciata la loro missione.

Con la mia supervisione, i 23 alunni e alunne, tutti di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, hanno dato vita a un racconto originale dal titolo «I guardiani del riciclo spaziale».

La storia immagina una Terra minacciata dal pericolo della plastica e una missione straordinaria per salvarla, affidata a un gruppo di personaggi davvero speciali: Luna, una bambina curiosa e intraprendente, appassionata di costruzioni realizzate con materiali riciclati; Tommy, suo compagno di classe, affascinato dallo spazio e dai razzi; il professor Stellarius, uno scienziato un po’ buffo che guida la missione e R3, un piccolo robot intelligente e simpatico, costruito proprio con plastica riciclata.

Personaggi diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche e capacità, ma accomunati da un obiettivo: dimostrare che ciò che consideriamo uno scarto può diventare una risorsa e che le idee, quando si incontrano, possono aprire strade inaspettate.

La particolarità di questo racconto risiede nel modo in cui è nato: non è il frutto dell’intuizione di un singolo autore, ma il risultato di un lavoro collettivo, costruito attraverso idee condivise, confronti e contributi individuali che, poco alla volta, hanno trovato posto in un progetto comune.

Ventitré bambini hanno imparato a mettere in circolo i propri pensieri, ad ascoltare quelli degli altri, a confrontarsi e a riconoscere che un’idea può diventare ancora più ricca quando incontra un’altra.

Il lavoro di gruppo è stato soltanto una vera esperienza di apprendimento. Ha richiesto capacità di ascolto, rispetto dei diversi punti di vista, disponibilità a rivedere le proprie proposte e fiducia nelle possibilità del gruppo.

In questo percorso, ogni bambino ha potuto sentirsi parte di qualcosa che cresceva grazie al contributo di tutti fino a diventare uno spazio di libertà, espressione e condivisione.

Scrivere non significa soltanto mettere insieme frasi corrette, ma dare forma a ciò che si pensa, imparare a raccontare, emozionare e lasciare una traccia. L’attività didattica è diventata esperienza autentica nella quale tutti gli alunni e le alunne sono stati protagonisti attivi del proprio apprendimento e il tema della sostenibilità ha trovato una dimensione nuova: non un argomento da studiare o un concetto da ripetere, ma si è trasformato in un’avventura da immaginare, raccontare e condividere. Prendersi cura del pianeta significa anche imparare a cercare nuove possibilità e soluzioni.

Il racconto degli alunni diventerà uno spettacolo teatrale

Il viaggio de «I guardiani del riciclo spaziale» non si conclude con la premiazione.

Il racconto sarà infatti portato in scena attraverso uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo (SARAS) della Sapienza Università di Roma, presso il teatro dell’Ateneo.

Per i piccoli autori sarà un’occasione straordinaria: vedere i personaggi nati dalla loro immaginazione prendere vita attraverso voci, gesti, immagini e interpretazioni.

Il terzo posto conquistato al concorso rappresenta certamente una grande soddisfazione per i bambini, le famiglie, la docente e l’intera comunità scolastica, ma è soprattutto il riconoscimento di un lavoro svolto con entusiasmo e partecipazione, ma anche un incoraggiamento a continuare a coltivare curiosità, creatività e desiderio di conoscere.

Per la docente che ha accompagnato la classe in questo percorso, il valore più profondo dell’esperienza risiede proprio in ciò che è accaduto lungo la strada: aver visto 23 bambini mettersi in gioco, condividere pensieri, accogliere nuove idee e scoprire che insieme si possono raggiungere traguardi che, individualmente, sembrerebbero più difficili.

E allora, forse, la conquista più importante non è racchiusa in una posizione in classifica, né in un riconoscimento consegnato durante una cerimonia.

Il premio più bello non è stato salire su un podio, ma vedere quei bambini scoprire che le loro idee meritavano di essere ascoltate, che le loro parole potevano emozionare e che, insieme, erano stati capaci di costruire qualcosa di meraviglioso.

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