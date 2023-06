20° FED 2023: la Ventesima edizione dedicata a Calcio, Streaming, Produzione, Fast e Tecnologia

Tanta attesa per la ventesima edizione del FED 2023, che si svolgerà al Real Collegio di Lucca, i prossimi 8 e 9 Giugno 2023, con una molta attesa premiazione dei FED AWARDS 2023, durante la Serata di Gala.

Una edizione ricca con 55 speakers di assoluto rilievo, temi di grande attualità, interventi dedicati all’innovazione ed allo sviluppo della tecnologia, con una importante area espositiva e la presenza di importanti società dell’industria dei Media e della Tv.

In evidenza, le presenze di Jaime Ondarza (Fremantle), Antonella Dominici (Paramount) e Marcello Dolores (Warner Discovery) nella tavola rotonda dell’offerta multipiattaforma: dalla Tv allo streaming; gli interventi di Luisella Fusco e Lorenzo Dallari (Lega Serie A), che con Mario Mella (Dazn) e Alessandro Tucci (Eleven Sports) affronteranno il tema del “prodotto calcio”, mentre il Commissario Massimiliano Capitanio (Agcom) centrerà il suo intervento sulla lotta alla pirateria.

Sul tema della produzione, da evidenziare i contributi di Valerio Fiorespino (Lux Vide), Gaia Tridente (Mia), Francesco Gorgoni (Casta Diva) e Stefania Ippoliti (Toscana Film Commission), mentre ospiti speciali saranno Monica Giandotti (Agora Rai 3), Piero Marrazzo e la popolare conduttrice Rai, Francesca Fialdini, che sarà premiata per i suoi successi televisivi, con un percorso di crescita di valore.

Per gli aspetti dedicati all’innovazione e la tecnologia sono previsti interventi dedicati all’impatto dell’AI nei Media, il Dvb-I, il 5G Broadcast grazie al progetto Rai Way, Automotive e SmartCity, lo

sviluppo del HDR, il Metaverso, il Cloud, il Satellite e le Piattaforme, con grande protagonista la crescita ed il successo dei Fast Channels, con iniziative globali sempre più importanti.

L’Agenda è consultabile on line e sono attese ulteriori importanti presenze in prossimità dell’evento.

Le iscrizioni sono sempre aperte sul sito www.fed2023.com, per partecipare ad una edizione ricca di contenuti e di presenze di grande interesse.

Durante la Serata di Gala del 8 Giugno, nel chiostro del Real Collegio, si conosceranno anche i 5 vincitori del FED AWARDS 2023, nelle categorie 4K/UHD, Innovation/Technology, Hybrid Tv/OTT, Best Platform e Sport/Program. Con 6.126 voti (oltre il 50% in più rispetto all’edizione 2022), giusto riconoscimento alle proposte che trionferanno in una serata che si preannuncia indimenticabile!