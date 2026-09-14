Cresce vorticosamente la concorrenza per il presidio dell’orbita bassa LEO e le frequenze radio assumono un ruolo sempre più centrale come asset per portare avanti il business della connettività nello Spazio.

Ne sa qualcosa l’ITU, L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l’agenzia che in seno all’ONU si occupa di fissare le politiche globali per l’uso dello spettro radio, un bene scarso che i diversi e variegati player in gioco devono gioco forza condividere tra loro. Stiamo parlando di mega costellazioni, come quella di Starlink, che conta più di 10mila satelliti in orbita bassa, satelliti geostazionari e nuovi servizi legati alla Space Economy e alla comunicazione D2D, che fa gola anche agli operatori Tlc classici. Lo scrive La Tribune in un’analisi appena pubblicata.

Con l’avvicinarsi dell’attribuzione europea della banda 2 GHz nel 2027, industriali e Tlc preparano le loro strategia.

Sono 15.700 i satelliti attivi in orbita

Sono circa 15.700 secondo una stima molto aggiornata e realistica del numero di satelliti attivi attualmente in orbita intorno alla Terra.

Ecco i dettagli principali:

Satelliti attivi: Le stime basate sui dati di tracciamento spaziale indicano la presenza di oltre 15.700-16.000 veicoli operativi nello spazio.

Le stime basate sui dati di tracciamento spaziale indicano la presenza di oltre 15.700-16.000 veicoli operativi nello spazio. Il ruolo di Starlink: La crescita vertiginosa è dovuta principalmente alla megacostellazione Starlink di SpaceX, che da sola supera i 10mila satelliti attivi (rappresentando circa i due terzi dell’intera flotta attiva).

La crescita vertiginosa è dovuta principalmente alla megacostellazione di SpaceX, che da sola supera i 10mila satelliti attivi (rappresentando circa i due terzi dell’intera flotta attiva). Totale degli oggetti: Se si considerano anche i satelliti non più operativi, i frammenti e gli stadi di razzi esauriti tracciati dai sistemi di sorveglianza, il totale degli oggetti in orbita supera ampiamente quota 30mila.

Spazio extra-atmosferico bene comune globale

Lo spazio extra-atmosferico rimane un immenso bene comune globale, non soggetto a una regolamentazione commisurata alle sfide che comporta: al vertice spaziale internazionale di Parigi della scorsa settimana, Emmanuel Macron ha delineato le sue ambizioni per un migliore coordinamento internazionale nello spazio. Sebbene ci si aspettasse che la condivisione delle frequenze satellitari fosse al centro delle discussioni, non è stata menzionata nel suo discorso. È stata tuttavia oggetto di una delle numerose dichiarazioni adottate al vertice. Affrontare la questione si è rivelato difficile in assenza dei principali attori americani, in particolare SpaceX e Blue Origin che all’ultimo momento hanno deciso di disertare l’evento. Questo è, di fatto, uno dei motivi per cui non hanno attraversato l’Atlantico.

I satelliti hanno bisogno delle frequenze per comunicare con la Terra

Con la proliferazione di satelliti e costellazioni, le frequenze stanno diventando una risorsa scarsa e ambita dagli operatori del settore. Per funzionare, ogni satellite utilizza frequenze per comunicare con la Terra. Tuttavia, queste frequenze sono disponibili in quantità limitate. L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) gestisce l’assegnazione dello spettro a livello internazionale e organizza il coordinamento tra le reti.

L’Eliseo chiama in causa l’ITU sulla regolazione delle frequenze

La dichiarazione adottata al vertice dall’Eliseo si concentra proprio sul sostegno dei paesi firmatari all’ITU nella gestione delle frequenze e nella prevenzione della trasformazione dello spazio in una frontiera senza legge. Perché, oltre a europei e americani, le frequenze sono ambite anche da russi e cinesi.

In realtà, gli operatori non possiedono le bande di frequenza, ma le condividono. Tuttavia, chi è arrivato prima e ha già i propri clienti gode della priorità. Le costellazioni in orbita terrestre bassa, come Starlink (SpaceX) o OneWeb (Eutelsat), sono composte da migliaia di satelliti LEO (in orbita terrestre bassa), che utilizzano le stesse bande di frequenza. Questo può generare interferenze. L’ITU ha stabilito delle norme per proteggere i satelliti geostazionari (GSO).

Esplosione della domanda

L’ITU sottolinea giustamente che la domanda è esplosa di recente: con le costellazioni, entro il 2030 potrebbero esserci 1,8 milioni di satelliti in orbita, anche se la maggior parte delle richieste non verrà mai soddisfatta.

La regola del “primo arrivato, primo servito”, tuttavia, può rappresentare un problema per i nuovi operatori ed è sempre più criticata. In questo contesto, la dichiarazione del vertice sottolinea anche la necessità di proteggere le reti geostazionarie “garantendo al contempo” che i satelliti in orbita terrestre bassa “non siano soggetti a vincoli eccessivi”.

A differenza dei suoi concorrenti, la società americana Amazon Leo ha comunque partecipato al vertice per annunciare i nuovi lanci di Ariane 6. A differenza del suo affermato concorrente Starlink, Amazon Leo dovrebbe lanciare il suo servizio internet satellitare quest’anno. Essendo un attore relativamente nuovo, la questione dell’assegnazione dello spettro radio è una sua preoccupazione.

La banda a 2 GHz

La connettività direct-to-device (D2D), che dovrebbe consentire ai telefoni cellulari di connettersi direttamente ai satelliti, rischia di creare congestione sulle frequenze. Questa tecnologia potrebbe anche esacerbare la congestione delle frequenze, pur aprendo un mercato significativo per gli operatori. Uno spettro in particolare si preannuncia come oggetto di un intenso dibattito: la banda a 2 GHz. Questa banda, riservata ai servizi satellitari mobili, dovrà essere riassegnata nell’Unione Europea, poiché le licenze attuali scadranno nel 2027. La Commissione Europea prevede di assegnare due terzi a usi commerciali, mentre un terzo andrà agli operatori europei. Secondo Bloomberg, l’operatore Orange sta valutando la possibilità di creare un consorzio con altri operatori europei (Deutsche Telekom, Vodafone, Orange e Telefónica) per assicurarsi una posizione su questa banda.

Giovedì, il presidente francese ha chiesto la “formazione immediata” di un’alleanza europea per la connessione diretta ai terminali, che riunisca operatori di telecomunicazioni, gestori di costellazioni e produttori, al fine di offrire una soluzione entro il 2030. La sfida è stata lanciata.

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