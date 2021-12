Dall'uso in agricoltura alla diffusione crescente di video e intelligenza artificiale 13 modi in cui il 5G sta già cambiando le nostre vite.

Il potenziale del 5G va ben oltre il mero incremento della performance e dell’affidabilità delle connessioni mobili. Secondo gli esperti, il 5G ha la possibilità di rivoluzionare completamente il nostro modo di vivere e lavorare. Grandi cambiamenti sono già visibile nel mondo dell’entertainment, della connettività, dei big data e molto altro secondo un pool di esperti interpellati da Forbes.

1. Potenzia il lavoro a distanza

Il Covid-19 ha cambiato il nostro mondo, comporvando che possiamo in molti casi lavorare a distanza dovunque. Grazie al 5G, oggi le persone potranno pensare di vivere dove meglio credono potendo contare su connessioni ad altissima velocità. Il completo potenziale del 5G per il lavoro e la nostra qualità della vita è ancora da comprendere appieno, ma si tratta di un mutamento che rischia di essere del tutto radicale.

2. Aumenta l’Edge Computing

Il 5G porta con sé migliori performance di edge computing, potenziando l’infrastruttura cloud esistente. Ciò aiuta le aziende specializzate in qualsiasi genere di transazione (come fintech, mobile banking e app di trading) o che hanno bisogno di interazioni in tempo reale (come il gaming online, gli sport live e le operazioni chirurgiche robotiche) ad usare latenze inferiori a 10 ms e creare nuove user experiences impossibili in passato.

3. Rende possibili esperienze del brand immersive

In un mondo post pandemico, i retailer sono alla ricerca di nuove modalità per coinvolgere i consumatori. Il 5G rende possibili esperienze immersive ed interattive sul brand aziendale, con vide ad alta risoluzione, 3D, esperienze a 360 gradi e realtà aumentata. Inoltre, mentre la pubblicità si sposta dal livello di target verso l’utente, l’lato livello di engagement dell’utente possibile grazie al contenuto creativo del 5G sarà essenziale.

4. Supporto ad un’agricoltura sostenibile ed efficiente

Il 5G sta già guidando il cambiamento e l’efficienza per centinaia di settori, inclusa l’agricoltura. L’introduzione delle tecnologie 5G nel settore agricolo ha comportato un aumento dell’acquisizione dei dati a un ritmo esponenziale. Ciò significa che i coltivatori possono accedere a preziose informazioni a livello di campo quasi in tempo reale, aiutandoli ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza e, in definitiva, a far crescere i profitti.

5. Migliora la performance delle app

Il 5G fornisce già miglioramenti sostanziali alla prevedibilità dei miglioramenti delle applicazioni. Ciò significa più affidabilità e meno perdita di dati per i consumatori che usano applicazioni di business. Con la crescita dell’ampiezza di banda, anche la qualità e la quantità dei contenuti aumentano. Senza la prevedibilità del progresso del 5G, gli sviluppatori non potrebbero operare all’edge della rete e nemmeno fornire in modo affidabile questa ampiezza di banda ai consumatori.

6. Fornire valutazioni in tempo reale sulla performance di prodotti e processi

I dati sono il nuovo petrolio e la tecnologia 5G li rende disponibili alle masse. Le opportunità per raccogliere dati sono infinite. La nostra capacità di distribuire enormi quantità di dati con una bassa latenza e un tempo di attività prossimo al 100% ci consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni di prodotti e processi. I dati di riferimento di tendenza stabiliscono le basi che ci portano a risultati predittivi e, infine, all’intelligenza artificiale.

7. Connessione affidabile dei dispositivi IoT

Il 5G offre una maggiore larghezza di banda, rendendolo più affidabile e preciso per la connessione di più dispositivi Internet of Things, inclusi automobili, elettrodomestici, robot e sensori. La tecnologia 5G ha anche migliorato la connettività per quelle aziende che sono costruite attorno alla rete cellulare. Ha avvicinato queste aziende ai milioni di consumatori che utilizzano dispositivi abilitati per il 5G.

8. Duplicazione delle esperienze in loco

Il 5G porta la parità con le reti locali, non in termini di velocità grezze, ma in termini di usabilità. Un’esperienza 5G vale quanto una rete locale. In molti casi, il 5G supera di gran lunga gli hotspot Wi-Fi pubblici di bar e ristoranti e fornisce un hop di rete in meno (ad esempio, al router di un ristorante), migliorando così la sicurezza e riducendo il rischio di attacchi man-in-the-middle.

9. Abilita nuove automazioni e tecnologie AI

Sebbene il 5G sia limitato ora rispetto a ciò che sarà in grado di fare in futuro, ha già avuto un grande impatto nel mondo degli affari attraverso l’afflusso di nuove tecnologie di automazione e intelligenza artificiale. La minore latenza e le velocità più elevate offerte dal 5G saranno difficili da ignorare per le aziende. Quando si tratta di prepararsi per il futuro e modernizzare le aziende, l’automazione e l’intelligenza artificiale sono ingredienti chiave.

10. Diffonde la fruizione video

Il 5G sta già avendo un impatto sul consumo di media. Vedremo sempre più persone guardare contenuti video in mobilità, grazie ai tempi di caricamento fulminei offerti dal 5G. Questa tendenza ha un impatto sia sui consumatori che sulle imprese. Offre ai consumatori un nuovo modo di interagire con le aziende online e offre alle aziende nuovi modi per creare contenuti altamente coinvolgenti.

11. Alimenta le esperienze interattive dei fan

Con la riapertura degli impianti sportivi, il 5G e gli Ott stanno guidando opzioni di connettività più forti per esperienze dei fan più intense. Gli operatori degli stadi stanno riconoscendo le capacità del 5G, portando molti stadi, come il SoFi di Los Angeles, ad avere un’infrastruttura incentrata sulla tecnologia. Cresceranno le partnership tra leghe sportive e fornitori di 5G, come NBA e Verizon, per alimentare le esperienze interattive dei fan.

12. Incoraggia gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico

I fornitori di servizi di comunicazione e fornitori di reti e hardware, software e servizi tecnologici hanno registrato il maggiore impatto del 5G. Per accelerare la domanda, i carrier hanno investito miliardi nell’infrastruttura 5G. Allo stesso modo, i fornitori di hardware, software e servizi del settore tecnologico stanno investendo in soluzioni per soddisfare le future esigenze di nuove tecnologie come, tra gli altri, auto intelligenti, intrattenimento e giochi immersivi e monitoraggio video.

13. Migliora la connettività rurale

È ampiamente dimostrato che il lavoro a distanza è stato un successo sorprendente durante la pandemia. In parte ciò è dovuto alla fortunata implementazione del 5G, che ha aiutato molti lavoratori rurali e remoti in aree precedentemente scarsamente connesse fornendo solide connessioni Internet 5G. La portata, la bassa latenza e la velocità del 5G hanno permesso ai lavoratori disconnessi di rimanere produttivi.