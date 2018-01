12 milioni di italiani navigano solo dallo smartphone

Lo smartphone per 12 milioni di italiani rappresenta l’unica porta ad Internet. Lo si scopre scorrendo i nuovi dati di Audiweb sulla Total Digital Audience del mese di novembre 2017. In totale, nel giorno medio, gli utenti che navigano da mobile (cellulare e tablet) sono 19,6 milioni su 23,7 milioni di utenti unici, con 11,6 milioni che sono online almeno una volta da desktop. Mentre la total digital audience nel mese di novembre è rappresentata da 33,3 milioni di utenti unici mensili che si sono collegati a Internet tramite i device rilevati – pc, smartphone e tablet -, il 60,6% degli italiani dai 2 anni in su, online complessivamente per circa 46 ore.

Quanto tempo siamo online? Più di 2 ore al giorno

La maggior parte degli italiani maggiorenni dedica più di 2 ore alla navigazione quotidiana. Infatti, ritroviamo i giovani dai 18 ai 24 anni con quasi 2 ore e mezza dedicati all’online nel giorno medio, seguiti dai 25-34enni online per circa 2 ore e 22 minuti e dai 35-54enni online per 2 ore e 15 minuti.

Cosa facciamo online? Ricerche e social networking

Dai dati di consumo dei contenuti disponibili online, anche nel mese di novembre tra le prime 5 categorie di siti e applicazioni restano confermati la categoria Search, che ha raggiunto il 92,5% degli utenti online nel mese (30,8 milioni), la categoria General Interest Portals & Communities dei portali generalisti, con l’84,9% degli utenti (28,3 milioni), dei siti e applicazioni dedicati ai servizi online con l’84,7% (28,2 milioni), dei social network con l’83,3% degli utenti (27,7 milioni) e i siti dedicati al download, aggiornamento e informazioni sui software con l’82,8% degli utenti (27,6 milioni).

I dati sui social rispecchiano dell’Osservatorio trimestrale sulle Comunicazione di Agcom, nel quale si legge che su Facebook e WhatsApp gli italiani trascorrono 26 ore e 5 minuti al mese e gli utenti totali sono 26 milioni. Cresce tanto Instagram (+4 milioni di utenti dal 2016), mentre crollano gli iscritti a Snapchat.

Chi naviga di più?

Per quanto riguarda i dati demografici dell’Italia online nel giorno medio, in questo mese di rilevazione risultano online: il 43,2% degli uomini (11,9 milioni) e il 43,1% delle donne (11,8 milioni) – ed entrando nel dettaglio delle fasce d’età -, il 61,7% dei 18-24enni (2,6 milioni), il 60,1% dei 24-34enni (4,1 milioni), il 59,4% dei 35-54enni (10,8 milioni) e il 38% degli over 55 (5,6 milioni).

Nord, Centro e Sud, dove si naviga di più?

Dai dati sulla provenienza geografica degli utenti online, risulta che nel giorno medio in quest’ultimo mese di rilevazione erano online il 45,7% degli italiani dell’area Nord Ovest (6,4 milioni), il 45,6% dell’area Nord Est (4,1 milioni), il 42,4% del Centro (4 milioni) e il 40,7% dell’area Sud e Isole (circa 9 milioni).

