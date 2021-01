10 Tech Trends promettenti per il 2021 (seconda parte)

Dieci Tech trends che caratterizzeranno il prossimo anno ma che si sono già affermati nel 2020 secondo stime di Bain & Co.

Le tecnologie per la forza lavoro aumentano l’agilità e la redditività

A livello globale, l’assenteismo costa alle aziende centinaia di miliardi di dollari all’anno. Soprattutto il retail dipende in particolare dalle interazioni faccia a faccia tra clienti e dipendenti in negozio, un aspetto importante che il Covid-19 hanno reso particolarmente impegnativo. Circa l’88% dei dettaglianti globali preferirebbe programmare in surplus o aggiungere personale in eccesso piuttosto che rischiare di essere a corto, con un approccio che porta a costi del lavoro elevati e profitti inferiori al dovuto. Le tecnologie di gestione della forza lavoro, tuttavia, possono aiutare i rivenditori a migliorare sostanzialmente l’agilità della forza lavoro rispondendo rapidamente ai picchi di attività e all’assenteismo dei dipendenti, migliorando sia le prestazioni operative che la redditività. Magari sfruttando particolari algoritmi per rispondere in real time a picchi di domanda che prevedono l’aumento del personale in negozio per tempi ristretti.

Si prevede che il mercato dei big data della sanità raggiungerà un valore vicino a 70 miliardi di dollari nel 2025, quasi sei volte il suo valore del 2016 di 11,5 miliardi. La rapida accelerazione della raccolta di dati sanitari offre al settore una grande opportunità di sfruttare e implementare capacità digitali, come l’AI, per migliorare le cure.

Nelle risorse umane, scienza cognitiva e gamification

Entro il 2025, i millennial rappresenteranno i tre quarti della forza lavoro globale. Visto che le organizzazioni lavorano sempre più con candidati nativi digitali, devono modernizzare i metodi di reclutamento. L’utilizzo della tecnologia per sviluppare un processo di reclutamento innovativo può migliorare le prestazioni dei team delle risorse umane e consentire un’identificazione più rapida dei candidati più promettenti.

Sfruttando le competenze in scienze cognitive e gamification per creare mini-giochi per smartphone, tablet e computer, sarà possibile valutare esperienza, competenza tecnica, capacità intellettuali, competenze trasversali, adattamento culturale e molti altri fattori in un’esperienza del candidato fluida e coinvolgente.

Dalla vendita all’affitto, un nuovo modo green di fare business

Secondo stime di Gartner, entro il 2029, le economie circolari dovrebbero sostituire le economie lineari. Il passaggio da transazioni basate sulla vendita di prodotti a un modello di produzione e consumo che coinvolge la condivisione, il noleggio, il riutilizzo e il riciclaggio di materiali e prodotti esistenti sta guadagnando slancio poiché le preferenze di consumatori e azionisti si spostano verso la sostenibilità. Le organizzazioni sono sotto pressione crescente per ridurre le risorse naturali consumate nella produzione di prodotti e servizi.

La tecnologia al lavoro per zero sprechi alimentari

Secondo stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ogni anno più del 30% del cibo mondiale va perso o sprecato. Usare la tecnologia per ridurre gli sprechi potrebbe diminuire in modo significativo il cibo scartato da rivenditori e aziende, aumentare la sicurezza alimentare e alleviare le sofferenze delle centinaia di milioni di persone che vanno a letto a stomaco vuoto (821 milioni di persone nel 2019).

Un’app mobile sviluppata dalla start-up Phenix aiuta i grandi rivenditori di generi alimentari, le imprese locali, i produttori e i grossisti a vendere il cibo in eccesso ai consumatori a metà prezzo e a donare il resto a enti di beneficenza, risparmiando 120.000 pasti ogni giorno. Tramite l’app, i consumatori possono scoprire i partner commerciali Phenix più vicini, scegliere un’azienda e un tipo di carrello (vegetariano, biologico, halal, ecc.), Pagare in modo sicuro e ricevere avvisi con l’orario di ritiro. Collaborando con un leader globale nel settore delle bevande, l’azienda ha contribuito a salvare 2,3 milioni di bevande dal cestino della spazzatura durante il Covid-19.

