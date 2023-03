10 lavori che esistono soltanto nel metaverso

Di pari passo con la crescita del metaverso è necessario riempire le caselle del lavoro che si svolge soltanto sulla piattaforma.

Il metaverso è un concetto controverso ma è già in essere da molte industrie. Con così tante piattaforme basate sul metaverso che spuntano di qua e di là, è necessario che i dipendenti ricoprano ruoli specifici. Ma quali lavori possono esistere soltanto nel metaverso, e soprattutto sono già reali questi lavori?

Gestori di eventi nel metaverso

Ci sono già decine di eventi del metaverso in corso; che si tratti di aste, concerti, spettacoli in piedi o altro. Poiché gli eventi sono una parte così fondamentale di molte piattaforme del metaverso, è necessario qualcuno per programmarli e organizzarli.

Un gestore di eventi del metaverso sarà responsabile della protezione delle location del metaverso per gli eventi e della ricerca preventiva delle location. I gestori degli eventi dovrebbero anche organizzare i numeri dei partecipanti, l’intrattenimento, le quote di ammissione e altri elementi per garantire che gli eventi virtuali si svolgano nel modo più fluido possibile. Un gestore di eventi può persino reclutare altre componenti virtuali per aiutare con sicurezza, aspetti tecnici e altro.

I gestori di eventi del metaverso esistono già, sebbene questa professione possa diventare più conosciuta se il metaverso aumenterà la sua diffusione.

Dottori del metaverso

Chi avrebbe mai detto che un giorno avremmo potuto accedere a servizi sanitari nel metaverso? Eppure è così.

Se da un lato, com’è ovvio, non sarà mai possibile accedere a cure fisiche e medicazioni all’interno del metaverso. Ciò non esclude invece la possibilità di ricevere consigli e supporto anche psicologico. Con la tecnologia a disposizione, è già possibile monitorare molte metriche del corpo umano da casa. Connettendo questi dati al tuo avatar, un dottore nel metaverso potrebbe valutare la tua salute, dare suggerimenti e persino prenotare appuntamenti nella vita reale per ulteriore supporto.

Sebbene i medici del metaverso siano ancora figure professionali teoriche, questo ruolo potrebbe avere serie applicazioni nel prossimo futuro.

Architetti nel metaverso

Senza gli architetti del metaverso non ci sarebbe molto da vedere nel mondo virtuale. Il metaverso non consiste soltanto di avatar. E’ pieno di bar, ristoranti, sale concerto, negozi e altri edifici devono esistere per renderlo utile e completo. E dove servono degli edifici, lì entrano in gioco gli architetti.

Naturalmente, la costruzione di una struttura virtuale è molto diversa da quella di una struttura fisica. Gravità, condizioni meteorologiche e degrado materiale non sono fattori che devono essere considerati dagli architetti del metaverso. Ma la creazione di modelli 3D con cui gli avatar possono interagire sarà una priorità per gli architetti del metaverso. Anche l’eliminazione dei bug e la progettazione degli esterni e degli interni rientrano nel campo d’azione degli architetti del metaverso.

Cybersecurity nel metaverso

Come nel caso di qualsiasi tecnologia, il metaverso può essere sfruttato dai criminali informatici. Questo è il motivo per cui è necessario implementare personale e misure di sicurezza adeguati per ridurre al minimo la possibilità di truffe e attacchi basati sul metaverso.

I lavori di sicurezza informatica del metaverso probabilmente non coinvolgeranno personale di sicurezza informatica virtuale, sotto forma di avatar. Piuttosto, sarà necessario garantire che le piattaforme e gli avatar del metaverso siano tenuti al sicuro. Ad esempio, un social media basato sul metaverso avrà bisogno di codici di condotta, parametri di accesso e misure di recovery in caso di hack o perdita di credenziali.

Il personale della sicurezza informatica del Metaverso potrebbe anche dover gestire avatar pericolosi che si rendono responsabili di abusi, molestie o truffe ai danni di altri utenti.

Responsabili della salute del metaverso

Anche se il metaverso non pone alcun pericolo fisico immediato, la salute all’interno di questo regno deve comunque essere presa in considerazione. È qui che entrano in gioco i responsabili della sicurezza (salute) del metaverso.

Un responsabile della sicurezza del metaverso sarà responsabile di garantire la sicurezza fisica degli utenti. Ad esempio, questo ruolo può comportare il controllo se l’hardware del metaverso, come i visori VR, soddisfa gli standard di sicurezza.

La sicurezza virtuale degli utenti del metaverso può anche essere una preoccupazione per i responsabili della security, così come per il personale addetto alla sicurezza informatica.

Guide turistiche nel metaverso

Il metaverso avrà senza dubbio alcuni posti interessanti da visitare. Ma come trovi questi luoghi e li conosci? Inserisci le guide turistiche del metaverso.

Una guida turistica del metaverso assumerà il ruolo di mostrare agli utenti alcune parti del metaverso, come edifici, monumenti e riserve naturali. Ad esempio, potresti voler visitare un memoriale virtuale o una replica di un monumento del mondo reale. Una guida turistica del metaverso potrebbe renderlo più facile e divertente.

Le guide turistiche del metaverso potrebbero anche mostrare ai nuovi utenti come navigare in questo mondo virtuale, incluso come accedere a luoghi utili.

Agenti immobiliari del metaverso

La terra virtuale all’interno del metaverso ha già un valore, con piattaforme metaverso come Decentraland che offrono agli utenti la possibilità di acquistare e costruire proprietà virtuali. E, quando si acquista un terreno, gli agenti immobiliari di solito fanno parte dell’equazione.

Un agente immobiliare del metaverso sarebbe responsabile dell’acquisto e della vendita di terreni virtuali. Ciò comporta la valutazione del terreno, la ricerca di acquirenti e l’ottenimento del miglior prezzo da parte dei venditori. Anche gli agenti immobiliari del metaverso probabilmente addebiteranno una commissione per il loro lavoro o prenderanno una parte del terreno.

Un agente immobiliare del metaverso potrebbe anche aver bisogno di valutare un terreno virtuale (ad esempio, le sue dimensioni, i contenuti, ecc.) prima di condurre una vendita.

Stilisti nel metaverso

Poiché ogni utente del metaverso avrà il proprio avatar, non sorprende che un giorno gli stilisti del metaverso possano essere un grosso problema. Come nel mondo reale, gli abiti con cui scegliamo di presentarci sono diventati parti estremamente importanti della nostra vita.

Nel metaverso, gli utenti probabilmente vorranno anche esprimersi attraverso la moda e gli stilisti potrebbero fornire supporto in quest’area. Ad esempio, dare suggerimenti sull’abbigliamento, fare acquisti per gli utenti o persino ricercare le attuali tendenze della moda per i clienti potrebbero far parte del ruolo di uno stilista del metaverso.

Influencer nel metaverso

Gli influencer online sono già ampiamente diffusi sui social media. Ma il metaverso potrebbe fare un ulteriore passo avanti dando agli influencer la possibilità di presentarsi come avatar.

Poiché gli influencer virtuali esistono all’interno di uno spazio virtuale, possono interagire con i propri fan e follower in un ambiente molto più sicuro. Eliminare il rischio di danni fisici rende i meetup, i concerti e altri eventi pubblici meno preoccupanti per gli influencer.

Gli stewards nel metaverso

All’interno del metaverso, il personale sarà necessario per ritirare i biglietti alle porte, indirizzare gli utenti alla posizione corretta, rispondere a semplici domande ed essenzialmente rendere l’esperienza del metaverso più semplice per i partecipanti.

Gli amministratori del metaverso potrebbero essere di grande aiuto qui. Tale personale potrebbe formare parte integrante del metaverso, aiutando gli utenti con piccole cose quotidiane. Ciò potrebbe anche fornire un lavoro stabile a coloro che non hanno una grande esperienza nella tecnologia ma sanno come fornire un buon servizio clienti.