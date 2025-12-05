A differenza di altri competitor, che sono entrati nel mercato delle assicurazioni e dell'energia, iliad entra nel food. Un progetto editoriale e di community nato dall’idea di Michele Rillo, Chief of Staff and External Affairs Director di iliad.

Dove si mangia bene e il conto è sempre chiaro e trasparente. Così con la stessa filosofia di iliad è nata la prima guida gastronomica ‘Piatti Chiari’ realizzata dall’operatore telefonico. L’iniziativa è stata presentata, a sorpresa, oggi 4 dicembre qui a Milano. “Siamo la prima Telco al mondo a farlo”, ha detto Benedetto Levi, AD di iliad Italia, quando l’ha svelata, come si vede dal video di Key4Biz.

iliad, guida gastronomica: come è nata l’idea?

Michele Rillo

A differenza di altre Telco italiane, che sono entrate nel mercato delle assicurazioni e dell’energia, iliad ha scelto di entrare nel food. Un progetto editoriale e di community nato dall’idea di Michele Rillo, Chief of Staff and External Affairs Director di iliad.

A contribuire a scegliere i 1.000 locali (ristoranti, trattorie, bar e pasticcerie) sono stati sia i lavoratori di iliad, che ogni giorno girano l’Italia costruendo e raccontando la rete, sia il partner dell’iniziativa ‘Passione Gourmet’.

Tra i mille locali anche PizzAut gestito da personale autistico e Il Tortellante nato su iniziativa dello chef Massimo Bottura

Nella selezione trovano spazio anche luoghi in cui la ristorazione diventa strumento di inclusione e crescita: ne sono un esempio PizzAut a Monza, prima pizzeria in Italia gestita da personale autistico, e Il Tortellante a Modena, dove il lavoro in sala e in cucina diventa un percorso di formazione per ragazzi con disabilità, o Roots, a Modena, che offre opportunità di emancipazione a donne provenienti da tutto il mondo. Qui, la trasparenza non è solo un principio: è un modo di guardare il mondo.

Tutti gli indirizzi sono stati scelti per la capacità di offrire un’esperienza autentica e accessibile, con una ristorazione di qualità a prezzi chiari e corretti: uno scontrino medio di 35 euro.

“Possiamo lavorare sulle antenne, accogliere gli utenti nei nostri punti vendita o lavorare dalle nostre sedi… ma prima o poi abbiamo tutti fame”, ha commentato Benedetto Levi, AD di iliad Italia. “Da qui nasce l’idea di una guida gastronomica che parla di noi partendo da un gesto semplice come sedersi a tavola insieme e lo fa senza giri di parole: in modo trasparente, diretto, chiaro. Siamo orgogliosi di presentare Piatti Chiari, un progetto inedito che racconta quei locali dove la trasparenza si gusta davvero, da nord a sud”.

Chef Bottura: “Il Tortellante nato come doposcuola per ragazzi con sindrome genetica, come mio figlio”

Il Tortellante a Modena è nato da un’iniziativa dello chef Massimo Bottura, come lui stesso ha raccontato durante la serata e ripreso da questo video di Key4Biz. Abbiamo avuto anche il privilegio di assaggiarli i tortellini, con fonduta di Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi: è stata un’esperienza unica, abbiamo fatto il bis!

